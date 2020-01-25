Світоліна - Мугуруса: онлайн-трансляція матчу 3 кола Australian Open. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (5) зіграє з Гарбіньє Мугурусою (32) у третьому колі Australian Open-2020.

Матч відбудеться 25 січня. Час матчу та арена, на якій відбудеться україно-іспанське протистояння визначаться пізніше.

Дивіться онлайн-трансляцію матчу Australian Open Еліна Світоліна - Гарбіньє Мугуруса наживо на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку гри.

Раніше суперниці одинадцять разів зустрічалися між собою. Перевага на боці українки 7:4.

На цьогорічному Australian Open Світоліна в першому колі перемогла Бултер (6:4, 7:5), а в другому - Девіс (6:2, 7:6 (6)). Іспанка на старті турніру виявилися сильнішою за Роджерс (0:6, 6:1, 6:0), а в другому колі перемогла Томлянович (6:3, 3:6, 6:3).