Канзас-Сіті Чіфс - Сан-Франциско 49ерс: онлайн-трансляція Super Bowl 2020. LIVE

Джерело - Чемпіон.

У 54-му за ліком Super Bowl зустрінуться чемпіон Національної футбольної конференції Сан-Франциско 49ерс з чемпіоном Американської футбольної конференції Канзас-Сіті Чіфс.

Матч відбудеться у ніч на 3 лютого, на Хард Рок Стедіум у Маямі.

Початок о 1:30 за київським часом.

Онлайн-трансляцію фінальної гри Канзас-Сіті Чіфс - Сан-Франциско 49ерс наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у день гри за годину до початку.

Нагадаємо, Канзас-Сіті в півфіналі переміг Таннессі Тайтенс (35:24), а Сан-Франциско впевнено розібралися з Грін Бей Пекерс (37:20).

Сан-Франциско Фортинайнерс є одним з найтитулованіших клубів американського футболу. Каліфорнійці 5 разів вигравали Супербоул, що є третім результатом в історії. Проте, остання звитяга датується далеким 1995 роком. Канзас-Сіті всього один раз тріумфували в головній спортивній події США. Це сталося аж в 1970 році.

У разі перемоги, Сан-Франциско зрівняється за кількістю трофеїв з Піттсбург Стілерз та Нью-Інгленд Петріотс. У обох колективів по 6 перемог.