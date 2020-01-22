Лестер - Вест Гем: онлайн-трансляція матчу 24 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.
Вест Гем Андрія Ярмоленка зіграє проти Лестера в 24 турі англійської Прем'єр-ліги.
Матч відбудеться сьогодні, 22 січня на Кінг Павер Стедіум у Лестері.
Початок о 21:30 за київським часом.
Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports Ukraine.
Також онлайн матч чемпіонату Англії Лестер - Вест Гем наживо дивіться на нашому сайті.
Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку гри.
Після 23 турів Лестер посідає 3 сходинку в турнірній таблиці, маючи 45 очок. У Вест Гема 23 очки та 17 позиція.
У минулому турі Лестер програв Бернлі (2:1), а Вест Гем зіграв унічию з Евертоном (1:1).