Лестер - Вест Гем: онлайн-трансляція матчу 24 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Вест Гем Андрія Ярмоленка зіграє проти Лестера в 24 турі англійської Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться сьогодні, 22 січня на Кінг Павер Стедіум у Лестері.

Початок о 21:30 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports Ukraine.

Також онлайн матч чемпіонату Англії Лестер - Вест Гем наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку гри.

Після 23 турів Лестер посідає 3 сходинку в турнірній таблиці, маючи 45 очок. У Вест Гема 23 очки та 17 позиція.

У минулому турі Лестер програв Бернлі (2:1), а Вест Гем зіграв унічию з Евертоном (1:1).