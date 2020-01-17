Кубок світу. Гонка переслідування 10 км. Жінки: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.
Жіночим персьютом подовжиться 5 етап Кубку світу в Рупольдингу.
Гонка переслідування у жінок на 10 км відбудеться у неділю, 19 січня.
Початок о 13:15 за київським часом.
Пряма трансляція на телеканалі UA: Перший.
Також онлайн гонки переслідування наживо дивіться на нашому сайті.
Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку.
Стартові номери гонки переслідування будуть сформовані за спринту, в якому українки виступили невдало. Нагадаємо, Анастасія Меркушина пропускає етап у Рупольдингу.
Нагадаємо, Артем Прима та Дмитро Підручний потрапили в ТОП-10 спринту в Руполдингу.