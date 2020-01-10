Кубок світу. Жінки. Естафета 6х4 в Обергофі онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.
Жіночою естафетою 6х4 км продовжиться 4-й етап Кубку світу в Обергофі.
Гонка відбудеться у суботу, 11 січня.
Початок о 13:00 за київським часом.
Пряма трансляція на телеканалі UA: Перший.
Також онлайн жіночої естафети наживо дивіться на нашому сайті.
Плеєр з трансляцією буде доступний у день старту за годину до початку.
Тренерський штаб збірної України визначив склад на естафету. Повний розклад 4-го етапу дивіться за посиланням.
Нагадаємо, на етапі в Обергофі до основної команди приєдналася Анастасія Меркушина. Раніше повідомлялося, що Олена Підгрушна тріумфувала в короткій індивідуальній гонці на Кубку Австрії.