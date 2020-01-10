Кубок світу. Чоловіки. Спринт 10 км. Онлайн-трансляція LIVE

Джерело - Чемпіон.

Чоловічою спринтерською гонкою на 10 км продовжиться 4-й етап Кубку світу з біатлону в німецькому Обергоффі.

Гонка відбудеться 10 січня. Початок о 15:30 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі UA: Перший.

Також онлайн жіночого спринту наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку.

Нагадаємо, що етап в Обергофі через народження сина пропустить лідер нашої команди Дмитро Підручний, який разом з Анастасією Меркушиною виборов 2 місце на Різдвяній гонці.

Раніше повідомлялося, що Олена Підгрушна виграла коротку індивідуальну гонку на Кубку Австрії.