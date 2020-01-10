 Смотреть онлай Кубок мира по биатлону Оберхоф спринт мужчины 10 км. LIVE | Біатлон | Champion.com.ua
Мій профіль
Ломаченко опублікував відео про російських спецпризначенців
Вчора 14:36 10341 10
Шеффілд Юнайтед - Вест Гем: онлайн-трансляція матчу 22 туру АПЛ. LIVE
Сьогодні 09:51 30
Кубок світу. Чоловіки. Спринт 10 км. Онлайн-трансляція LIVE
Сьогодні 08:38 1051
Атлетіко здійснив камбек у матчі з Барселоною і вийшов до фіналу Суперкубка Іспанії
Вчора 22:54 833
Джима фінішувала у ТОП-20 в спринті на Кубку світу
Вчора 16:49 2133
Ковалець покинув Оболонь Бровар
Вчора 15:10 1027
Шахтар потрапив у ТОП-15 найуспішніших команд Ліги чемпіонів
Вчора 13:18 1045
Манчестер Сіті шукає гравця на позицію Зінченка
Вчора 11:38 6647
Ворскла підсилилась українським нападником
Вчора 08:57 1227
Реал впевнено переміг Валенсію і вийшов до фіналу Суперкубка Іспанії
08.01.2020 22:51 778
Блоги
Олімпійська чемпіонка Олена Підгрушна святкує День народження!
Олімпійська чемпіонка Олена Підгрушна святкує День народження! Valeriy Ruchka
Вчора 09:41 588 1
Підтримай збірну України на Євро-2020! Автобусний фан-тур в Амстердам зі Львова
Підтримай збірну України на Євро-2020! Автобусний фан-тур в Амстердам зі Львова Андрій Твердохліб
Вчора 07:16 450 1
Модрич забив шикарний гол у ворота Валенсії
Модрич забив шикарний гол у ворота Валенсії Андрій Твердохліб
08.01.2020 22:35 1066 1
Відео дня. Феноменальний гол Крооса з камери на кутовому прапорці
Відео дня. Феноменальний гол Крооса з камери на кутовому прапорці Андрій Твердохліб
08.01.2020 21:57 5470 1
Півзахисник Реала забив гол-шедевр з кутового
Півзахисник Реала забив гол-шедевр з кутового Андрій Твердохліб
08.01.2020 21:42 4775 1
Як українські спортсмени святкували Різдво і Новий рік
Як українські спортсмени святкували Різдво і Новий рік Valeriy Ruchka
08.01.2020 18:25 288
Про біатлоністів у Сочі, Динамо та Шевченка. Як Зеленський і компанія висміювали український спорт
Про біатлоністів у Сочі, Динамо та Шевченка. Як Зеленський і компанія висміювали український спорт Valeriy Ruchka
08.01.2020 16:01 836
Українські спортсмени висловили співчуття з приводу авіакатастрофи в Ірані
Українські спортсмени висловили співчуття з приводу авіакатастрофи в Ірані Valeriy Ruchka
08.01.2020 14:21 422
Світоліна взяла участь у створенні мотиваційного графіті
Світоліна взяла участь у створенні мотиваційного графіті Valeriy Ruchka
08.01.2020 13:34 390
Про роботу за кордоном та пропозиції з України. Роман Григорчук у ТаТоТаке
Про роботу за кордоном та пропозиції з України. Роман Григорчук у ТаТоТаке Valeriy Ruchka
08.01.2020 12:18 364
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
09:51 Пряма трансляція Шеффілд Юнайтед - Вест Гем: онлайн-трансляція матчу 22 туру АПЛ. LIVE 30
09:40 Футбол Суарес: Вальверде не винен, це ми допускали помилки 68
09:25 Футбол Моєс надіється на швидке відновлення Ярмоленка 426
09:10 Футбол Сімеоне: Ми змогли переламати гру 234
09:04 Блог Підтримай збірну України на Євро-2020! Автобусний фан-тур на два матчі з Чернівців 127
08:55 Хокей Рейнджерс обіграли Нью-Джерсі, Бостон вирвав перемогу у Вінніпега. Результати матчів НХЛ 107
08:45 Біатлон Кубок світу: Де дивитися онлайн чоловічий спринт у Обергофі 426
08:38 Пряма трансляція Кубок світу. Чоловіки. Спринт 10 км. Онлайн-трансляція LIVE 1051
08:28 Футбол Торіно у серії пенальті переміг Дженоа у Кубку Італії 215
08:13 Футбол Барселона - Атлетіко 2:3. Огляд матчу 916
9 Січня 2020
23:54 Бокс Лопес: Мені треба стати тим хлопцем, який покаже як перемогти Ломаченка 258
23:40 Інше У Швейцарії стартували Юнацькі Олімпійські ігри 230
23:25 Гандбол Іспанія знищила Латвію, Білорусь здолала Сербію. Результати матчів чемпіонату Європи 670
23:10 Біатлон Підгрушна: Справа тренерів - думати, чому саме так ми себе почували 729
22:54 Футбол Атлетіко здійснив камбек у матчі з Барселоною і вийшов до фіналу Суперкубка Іспанії 833
22:54 Пряма трансляція Барселона - Атлетіко Мадрид: онлайн-трансляція матчу Суперкубку Іспанії. LIVE 672
22:40 Біатлон Махлаєв: Планували, що Підгрушна пропустить спринт, але Блашко не змогла її замінити 260
22:25 Футбол Барселона вирішила позбутися чемпіона світу 412
22:10 Футбол Зінченко очолив список найдорожчих українських футболістів 707
21:55 Футбол Інтер має намір купити Тоналі 173
21:39 Футбол Гравця Лейпцига звинуватили у згвалтуванні 263
21:24 Футбол Селюк: Суркіс вибрав правильний шлях, яким йдуть Аякс і Зальцбург 476
21:09 Хокей. УХЛ Кременчук здобув вольову перемогу над Білим Барсом у 26 турі УХЛ 272
20:55 Баскетбол Одеса вдома програла Дніпру у Суперлізі 187
20:40 Футбол Ворскла підтвердила підписання Степанюка 258

Кубок світу. Чоловіки. Спринт 10 км. Онлайн-трансляція LIVE

Сьогодні 08:38 1051 0
Кубок світу. Чоловіки. Спринт 10 км. Онлайн-трансляція LIVE

Джерело - Чемпіон.

Чоловічою спринтерською гонкою на 10 км продовжиться 4-й етап Кубку світу з біатлону в німецькому Обергоффі.

Гонка відбудеться 10 січня. Початок о 15:30 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі UA: Перший.

Також онлайн жіночого спринту наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку.

Нагадаємо, що етап в Обергофі через народження сина пропустить лідер нашої команди Дмитро Підручний, який разом з Анастасією Меркушиною виборов 2 місце на Різдвяній гонці.

Раніше повідомлялося, що Олена Підгрушна виграла коротку індивідуальну гонку на Кубку Австрії.

Коментарі ()