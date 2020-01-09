 Смотреть онлайн Кубок мира по биатлону Эстафета, женщины 6х4 Оберхоф. LIVE | Біатлон | Champion.com.ua
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Реал впевнено переміг Валенсію і вийшов до фіналу Суперкубка Іспанії
Вчора 22:51 238
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Вчора 18:55 200
Головкін дізнався свого наступного суперника
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Блашко пропустить спринт в Обергофі
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Вчора 12:29 1379
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Вчора 08:30 5820
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Вчора 21:57 1629
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Кубок світу. Жінки. Естефета 6х4 в Обергофі онлайн-трансляція. LIVE

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Кубок світу. Жінки. Естефета 6х4 в Обергофі онлайн-трансляція. LIVE
Фото: biathlon.com.ua

Джерело - Чемпіон.

Жіночою естафетою 6х4 км продовжиться 4-й етап Кубку світу в Обергофі.

Гонка відбудеться у п'ятницю, 10 січня.

Початок о 13:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі UA: Перший.

Також онлайн жіночої естафети наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у день старту за годину до початку.

Повний розклад 4-го етапу дивіться за посиланням.

Нагадаємо, на етапі в Обергофі до основної команди приєдналася Анастасія Меркушина. Раніше повідомлялося, що Олена Підгрушна тріумфувала в короткій індивідуальній гонці на Кубку Австрії.

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