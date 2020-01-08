Барселона - Атлетіко Мадрид: онлайн-трансляція матчу Суперкубку Іспанії. LIVE

Джерело - Чемпіон.
Барселона та мадридський Атлетіко зіграють у півфіналі Суперкубку Іспанії.
Матч відбудеться 9 січня, на нейтральному полі на стадіоні King Abdullah Sports City у Джидді (Саудівська Аравія).
Початок о 21:00 за київським часом.
Пряма трансляція на телеканалі Megogo Футбол.
Також онлайн півфінального матчу Суперкубку Іспанії Барселона - Атлетіко наживо дивіться на нашому сайті.
Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку гри.
У першому півфіналі Валенсія грає з мадридським Реалом.
Півфінали складаються з одного матчу та проходять на нейтральному полі. Фінал відбудеться 12 січня там же в Саудівській Аравії.