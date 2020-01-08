Лестер Сіті - Астон Вілла: онлайн-трансляція півфіналу Кубка Ліги

Джерело - Чемпіон.

Лестер Сіті у півфіналі Кубка Ліги зіграє проти Астон Вілли.

Матч відбудеться 8 січня на стадіоні Кінг Пауер Стедіум о 22:00 за київським часом.

На попередніх стадіях турніру Лестер обіграв Ньюкасл, Лутон і Евертон, а Астон Вілла була сильнішою за Крю, Брайтон, Вулвергемтон, та Ліверпуль.

Згідно з регламентом Кубка англійської ліги, на півфінальній стадії команди грають по два матчі, вдома і в гостях. При цьому, виїзні голи не враховуються. Якщо два матчі завершилися підсумковою нічиєю, то відразу пробивається серія пенальті. Матч-відповідь між командами відбудеться на полі Астон Вілли 28 січня.

В Україні поєдинок покаже телеканал Setanta Sports.

Також трансляція буде доступною на нашому сайті.

Плеєр з'явиться незадовго до початку матчу.