Мілан - Сампдорія: онлайн-трансляція матчу 18 туру Серії А. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Мілан у 18 турі чемпіонату Італії приймає генузьку Сампдорію.

Матч відбудеться 6 січня, на Сан-Сіро в Мілані.

Початок о 16:00 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію матчу Серії А Мілан - Сампдорія онлайн на нашому сайті.

Цікаво, що цей матч може стати дебютним за россонері для Златана Ібрагімовича, який нещодавно підписав контракт з Міланом.

Нагадаємо, у 17 турі Мілан зазнав болючої поразки від Аталанти (5:0), а Сампдорія програла Ювентусу (1:2). Після 17 турів Мілан має 21 очко та розташувався на 17 сходинці в турнірній таблиці. У Сампдорії 15 очок 17 сходинка.