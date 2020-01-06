Аталанта - Парма: онлайн-трансляція матчу 18 туру Сері А. LIVE

Джерело - Чемпіон.
Аталанта Руслана Маліновського приймає Парму в 18 турі Серії А.
Матч відбудеться сьогодні, 6 січня, у Бергамо на Стадіо Атлеті Адзуррі д'Італія.
Початок о 16:00 за київським часом.
Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1.
Також онлайн матч чемпіонату Італії Аталанта - Парма наживо дивіться на нашому сайті.
Після 17 турів бергамці посідають 5 сходинку в турнірній таблиці, набравши 31 очко. У Парми 25 очок і 7 сходинка.
У минулому турі Аталанта знищила Мілан (5:0), а Парма зіграла внічию з Брешиєю (1:1).