Світоліна - Коллінс: онлайн-трансляція 1/16 фіналу Brisbane International. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (6) розпочне сезон 2020 року в Брісбені поєдинком 1/16 фіналу Brisbane International проти американки Даніель Роуз Коллінс (29).

Матч відбудеться 6 січня. Орієнтовний початок о 9:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку Світоліна - Коллінс буде доступна на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією з'явиться ближче до початку гри.

Нагадаємо, в овленому рейтингу WTA Світоліна підніметься на 5 сходинку, обійшовши канадійку Бьянку Андреєску.

Раніше Світоліна заявила, що планує в 2020 році виграти турнір серії Grand Slam і стати першою ракеткою світу.