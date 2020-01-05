Ліверпуль - Евертон: онлайн-трансляція матчу Кубка Англії

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 5 січня, відбудеться матч третього раунду Кубка Англії Ліверпуль - Евертон. Гра на стадіоні Енфілд розпочнеться о 18:00.

Перше протистояння Юргена Клоппа і Карло Анчелотті в Англії. Напевно, найбільш інтригуюче Мерсисайдськє дербі за останні роки.

В Україні матч покаже телеканал Setanta Sport відеосервіс MEGOGO.

Також трансляція буде доступною на нашому сайті.

Плеєр з'явиться незадовго до початку поєдинку.

З моменту призначення Анчелотті Евертон заграв краще. Як мінімум, про це говорять результати - перемоги над Бернлі і Ньюкаслом, а також мінімальна поразка від Манчестер Сіті.

Ліверпуль мчить до титулу. Але команда втомилася і серед гравців багато тих, хто має потребу у відпочинку та лікуванні від різних травм. Саме тому цілком варто очікувати серйозну ротацію складу від Юргена Клоппа.

Евертон же в більш спокійному положенні - середина таблиці в АПЛ, і при цьому шанс пройти в Кубку. Так що Анчелотті навряд чи буде істотно міняти склад на це дербі.