Ліверпуль - Евертон: онлайн-трансляція матчу Кубка Англії

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 5 січня, відбудеться матч третього раунду Кубка Англії Ліверпуль - Евертон. Гра на стадіоні Енфілд розпочнеться о 18:00.
Перше протистояння Юргена Клоппа і Карло Анчелотті в Англії. Напевно, найбільш інтригуюче Мерсисайдськє дербі за останні роки.
В Україні матч покаже телеканал Setanta Sport відеосервіс MEGOGO.
Також трансляція буде доступною на нашому сайті.
Плеєр з'явиться незадовго до початку поєдинку.
З моменту призначення Анчелотті Евертон заграв краще. Як мінімум, про це говорять результати - перемоги над Бернлі і Ньюкаслом, а також мінімальна поразка від Манчестер Сіті.
Ліверпуль мчить до титулу. Але команда втомилася і серед гравців багато тих, хто має потребу у відпочинку та лікуванні від різних травм. Саме тому цілком варто очікувати серйозну ротацію складу від Юргена Клоппа.
Евертон же в більш спокійному положенні - середина таблиці в АПЛ, і при цьому шанс пройти в Кубку. Так що Анчелотті навряд чи буде істотно міняти склад на це дербі.