Хетафе - Реал Мадрид: онлайн-трансляція матчу 19 туру Ла-Ліги. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Реал Мадрид у 198 турі чемпіонату Іспанії зіграє на виїзді проти Хетафен.

Матч відбудеться 4 січня, на Колізеум Альфрнсо Перес в Хетафе.

Початок о 17:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Megogo Футбол.

Також онлайн матч Ла-Ліги Хетафе - Реал Мадрид наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у день гри за годину до початку.

Після 18 турів вершкові посідають 2 сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, маючи 37 очок і поступаючись Барселона 2 пунктами. У Хетафе 30 очок і 6 місце.

У минулому турі Реал не зміг обіграти Атлетік із Більбао (0:0), а Хетафе поступився Вільярреалу (1:0).