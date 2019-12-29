 Ливерпуль - Вулверхэмптон смотреть онлайн матч АПЛ - трансляция 29.12.2019 | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Українці стали срібними призерами Різдвяної гонки
Вчора 20:39 2157
Джервонта Девіс - Юріоркіс Гамбоа: онлайн-трансляція бою за титул WBA. LIVE
Сьогодні 01:51 1043
Українець Підручний став найкращим стрільцем Різдвяної гонки
Вчора 22:26 276
Лунін може перейти до українського клубу
Вчора 22:09 1645
Українці фінішували третіми у мас-старті Різдвяної гонки
Вчора 19:50 1063
Різдвяна гонка. Український слід. ВІДЕО
Вчора 14:48 3423
Найкращі голи 19 туру АПЛ
Вчора 14:15 205
Динамо хоче підписати нападника збірної Кот-д'Івуару
Вчора 13:49 2188
Русин хоче стати лідером Динамо
Вчора 12:11 1522
Він подобався Венгеру і їхав в Лондон підписувати контракт... Життя та смерть Іллі Цимбаларя
Вчора 11:38 2788
Блоги
Бєсєдін безтурботно відпочиває на Карибах
Бєсєдін безтурботно відпочиває на Карибах Valeriy Ruchka
25.12.2019 08:35 1528 1
Про допінг Бєсєдіна, заяву Тайсона та фотку Зозулі - підсумки року в ТаТоТаке
Про допінг Бєсєдіна, заяву Тайсона та фотку Зозулі - підсумки року в ТаТоТаке Valeriy Ruchka
24.12.2019 17:26 873
Барселона проти Барселони. Сім років тому команди Гвардіоли і Віланови зіграли між собою
Барселона проти Барселони. Сім років тому команди Гвардіоли і Віланови зіграли між собою Valeriy Ruchka
24.12.2019 16:43 953
Бігун Оскар Пісторіус очолив рейтинг головних лиходіїв десятиліття зі світу спорту. Суарес і Мак-Грегор у ТОП-10
Бігун Оскар Пісторіус очолив рейтинг головних лиходіїв десятиліття зі світу спорту. Суарес і Мак-Грегор у ТОП-10 Valeriy Ruchka
24.12.2019 14:21 912
Фанати відрізали ніс статуї Ібрагімовича
Фанати відрізали ніс статуї Ібрагімовича Valeriy Ruchka
24.12.2019 13:58 435
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
01:56 Пряма трансляція Ліверпуль - Вулвергемптон: онлайн-трансляція матчу 20 туру АПЛ. LIVE 334
01:51 Пряма трансляція Джервонта Девіс - Юріоркіс Гамбоа: онлайн-трансляція бою за титул WBA. LIVE 1043
00:36 Футбол Бернлі – Манчестер Юнайтед 0:2. Огляд матчу 214
28 Грудня 2019
23:53 Футбол Динамо побореться з Селтіком за нападника Слована 328
23:47 Футбол Один з лідерів Другої ліги ризикує втратити професійний статус 170
23:41 Футбол Манчестер Юнайтед переміг Бернлі у 20 турі АПЛ 112
23:32 Футбол Команда Ярмоленка залишилася без головного тренера 436
23:25 Футбол Інтер бажає купити півзахисника Боруссії 129
23:10 Футбол Чорноморець підписав півзахисника Інгульця 181
22:59 Хокей. УХЛ Крижані Вовки – Білий Барс 1:6. Огляд матчу 115
22:53 Хокей. УХЛ Дніпро - Динамо 6:1. Огляд матчу 109
22:45 Шахи Сестри Музичук потрапили до ТОП-10 чемпіонату світу у Москві 208
22:38 Футбол СК Дніпро-1 підписав найкращого нападника чемпіона Білорусі 326
22:26 Біатлон Українець Підручний став найкращим стрільцем Різдвяної гонки 276
22:09 Футбол Лунін може перейти до українського клубу 1645
21:55 Волейбол Галичанка та Орбіта здобули перемоги. Результати матчів 8 туру Суперліги 169
21:40 Футбол Динамо виставило цінник на Гонсалеса 739
21:25 Футбол Вест Гем програв Лестеру, Тоттенгем не зміг переграти Норвіч у 20 турі АПЛ 203
21:09 Хокей. УХЛ Дніпро без проблем переграв Динамо у 24 турі УХЛ 278
20:56 Футбол Брайтон – Борнмут 2:0. Огляд матчу 138
20:39 Біатлон Українці стали срібними призерами Різдвяної гонки 2157
20:25 Футбол Манчестер Юнайтед і ПСЖ хочуть купити захисника Лестера 280
20:08 Футбол Гол Селезньова допоміг Бурсаспору домогтися перемоги 434
19:50 Біатлон Українці фінішували третіми у мас-старті Різдвяної гонки 1063
19:40 Футбол Бетіс орендував хавбека Барселони 247

Ліверпуль - Вулвергемптон: онлайн-трансляція матчу 20 туру АПЛ. LIVE

Сьогодні 01:56 334 0
Ліверпуль - Вулвергемптон: онлайн-трансляція матчу 20 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Ліверпуль у 20 турі Англійської Прем'єр-ліги прийматиме Вулвергемптон.

Матч відбудеться 29 грудня, на Енфілді.

Початок о 18:30 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports Ukraine.

Також онлайн матч Ліверпуль - Вулвергемптон наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до гри.

Підопічні Клоппа впевнено очолюють турнірну таблицю АПЛ, набравши 52 очки та маючи гру в запасі. У Вулвергемптона 30 очок і 5 сходинка після 19 турів.

У минулому турі Ліверпуль розтрощив Лестер (0:4), а Вулвергемптон, завдяки камбеку, здобув фантастичну перемогу над Манчестер Сіті (3:2).

Коментарі ()