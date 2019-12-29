Ліверпуль - Вулвергемптон: онлайн-трансляція матчу 20 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Ліверпуль у 20 турі Англійської Прем'єр-ліги прийматиме Вулвергемптон.

Матч відбудеться 29 грудня, на Енфілді.

Початок о 18:30 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports Ukraine.

Також онлайн матч Ліверпуль - Вулвергемптон наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до гри.

Підопічні Клоппа впевнено очолюють турнірну таблицю АПЛ, набравши 52 очки та маючи гру в запасі. У Вулвергемптона 30 очок і 5 сходинка після 19 турів.

У минулому турі Ліверпуль розтрощив Лестер (0:4), а Вулвергемптон, завдяки камбеку, здобув фантастичну перемогу над Манчестер Сіті (3:2).