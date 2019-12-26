Лестер - Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу 19 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Ліверпуль зіграє з Лестером у центральному матчі 19 туру Англійської Прем'єр-Ліги.

Матч відбудеться 26 грудня, на стадіоні Кінг Павер у Лестері.

Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція матчу на телеканалі Setanta Sports Ukraine.

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Ліверпуль впевнено лідирує в чемпіонаті АПЛ маючи 49 очок після 17 зіграних матчів. Лестер розташувався на 2 сходинці. У лисиць - 39 очок у 18 матчах.

У 17 турі мерсисайдці виграли у Вотфорда (2:0), а Лестер у 18 турі програв Манчестер Сіті (3:1).