 Манчестер Сити - Лестер смотреть онлайн матч АПЛ - трансляция 21.12.2019 | Футбол | Champion.com.ua
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Манчестер Сіті - Лестер: онлайн-трансляція матчу 18 туру АПЛ. LIVE

Сьогодні 13:34 51 0
Манчестер Сіті - Лестер: онлайн-трансляція матчу 18 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті приймає Лестер у 18 турі Англійської Прем'єр-Ліги.

Матч відбудеться 21 грудня, на стадіоні Етіхад у Манчестері.

Початок о 19:30 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports Ukraine.

Також онлайн матч Манчестер Сіті - Лестер наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку гри.

Містяни та лисиці розташувалися поруч у турнірній таблиці АПЛ. У Манчестера - 35 очок і 3 сходинка, У Лестера - 39 балів і 2 місце.

У минулому турі Лестер не зміг вдома обіграти Норвіч (1:1), а Сіті на виїзді розгромив Арсенал (0:3).

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