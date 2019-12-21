Манчестер Сіті - Лестер: онлайн-трансляція матчу 18 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.
Манчестер Сіті приймає Лестер у 18 турі Англійської Прем'єр-Ліги.
Матч відбудеться 21 грудня, на стадіоні Етіхад у Манчестері.
Початок о 19:30 за київським часом.
Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports Ukraine.
Також онлайн матч Манчестер Сіті - Лестер наживо дивіться на нашому сайті.
Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку гри.
Містяни та лисиці розташувалися поруч у турнірній таблиці АПЛ. У Манчестера - 35 очок і 3 сходинка, У Лестера - 39 балів і 2 місце.
У минулому турі Лестер не зміг вдома обіграти Норвіч (1:1), а Сіті на виїзді розгромив Арсенал (0:3).