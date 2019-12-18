Кубок України: онлайн-трансляція жеребкування 1/4 фіналу. LIVE

Церемонія відбудеться 18 грудня о 13:00

Джерело - УАФ.

Сьогодні, 18 грудня в конференц-залі Будинку футболу відбудеться жеребкування чвертьфіналів Кубку України-2019/2020 серед жіночих та чоловічих команд.

Формування пар жіночих колективів розпочнеться о 13.00, після чого пройде жеребкування чоловічого турніру.

Учасники 1/4 фіналу Кубку України-2019/2020 серед чоловіків: Динамо, Десна, Олександрія, Маріуполь, Ворскла (усі – Прем’єр-ліга), Інгулець, Минай (обидві команди – Перша ліга) та Альянс (Друга ліга).

Нагадаємо, фінал Кубка України-2020 відбудеться у Тернополі.

У церемонії візьмуть участь переможниця конкурсу краси Міс Україна-2018 Леоніла Гузь та відомий футбольний журналіст, телеведучий Ігор Циганик.