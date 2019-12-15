Ворскла - Карпати: онлайн-трансляція матчу 18 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Полтавська Ворскла зіграє з Карпатами у матчі 18 туру Української Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться сьогодні, 15 грудня, на стадіоні Ворскла в Полтаві.

Початок о 14:00.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1.

Також онлайн матч Ворскла - Карпати наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку гри.

Ворскла та Карпати знаходяться на самому дні турнірної таблиці УПЛ. У обох команд по 11 очок і 12 та 11 сходинки відповідно.

У 17 турі Карпати зазнали ганебної поразки вдома від Десни (2:6), а Ворскла без шансів програла Олександрії (3:0).