Саутгемптон - Вест Гем: онлайн-трансляція матчу 17 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Вест Гем Андрія Ярмоленка зіграє проти Саутгемтона в 17 турі Англійської Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться 14 грудня, на Сент-Мірес Стедіум у Саутгемптоні.

Початок о 19:30 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports Ukraine.

Також онлайн матч Саутгемтон - Вест Гем наживо дивіться на нашому сайті.

У 16 турі АПЛ Саутгемтон програв Ньюкаслу (2:1), а Вест Гем поступився вдома Арсеналу (1:3).

У турнірній таблиці молотобійці посідають 17 сходинку з 16 очками, Саутгемтон - 18-й з 15 балами.