Зоря - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 18 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.
Луганська Зоря і донецький Шахтар зіграють в центральному матчі 18 туру Української Прем'єр-ліги.
Матч відбудеться 14 грудня, на Славутич Арені в Запоріжжі.
Початок о 17:00.
Пряма трансляція на телеканалі 2+2.
Також онлайн матч Зоря Луганськ - Шахтар Донецьк гаживо дивіться на нашому сайті.
Плеєр з трансляцією буде доступний у день гри за годину до початку.
Шахтар упевнено очолює турнірну таблицю УПЛ після 17 турів. У підопічних Каштру - 47 очок. Зоря з 34 балами на другій сходинці.
У 17 турі підопічні Віктора Скрипника впевнено перемогли Динамо (1:2), а гірники розгромили Олімпік (3:0).
Нагадаємо, Шахтар програв удома Аталанті в Лізі чемпіонів (0:3) і припинив боротьбу за найпрестижніший клубний трофей Європи.