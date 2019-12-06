Інтер - Рома: онлайн-трансляція матчу 15 туру Серії А. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Міланський Інтер зіграє проти римської Роми у 15 турі чемпіонату Італії.

Матч відбудеться сьогодні в п'ятницю, 6 грудня на стадіоні Джузеппе Меацца в Мілані.

Початок о 21:45 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1.

Також онлайн матч Інтер - Рома наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку гри.

Нагадаємо, Інтер очолює турнірну таблицю Серії А, маючи в активі 37 очок. Рома на 5 сходинці, з 28 заліковими балами.

У 14 турі синьо-чорні виграли в СПАЛа (2:1), а вовки легко перемогли Верону (1:3).