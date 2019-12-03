Ліверпуль — Евертон: онлайн-трансляція матчу АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

У 15 турі англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль на Енфілді буде приймати Евертон.

Поєдинок відбудеться 4 грудня о 22:10 за київським часом.

Колектив Юргена Клоппа впевнено закріпився на першій сходинці в турнірній таблиці з 40 балами на рахунку.

У 13 турі АПЛ Ліверпуль виявився сильнішим Кристал Пелас (2:1), але в черговій зустрічі з Наполі червоні знову не змогли перемогти (1:1). В останньому на сьогоднішній день поєдинку ця команда здолала Брайтон (2:1).

Інший представник Ліверпуля зараз знаходиться на 17 сходинці в турнірній таблиці з 14 очками на рахунку. Від зони вильоту команду відокремлюють всього 2 бали.

В останніх двох зустрічах АПЛ Евертон залишився без набраних балів. Спершу команда вдома не впоралася з Норвічем (0:2), а 1 грудня вона поступилася на виїзді Лестеру (1:2).

В Україні матч покаже телеканал Setanta Sport. Початок о 22:10

Також трансляція буде доступною на нашому сайті.

Плеєр з'явиться незадовго до початку поєдинку.