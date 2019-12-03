Бернлі - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 3 листопада, у 15-му турі АПЛ Бернлі прийме Манчестер Сіті.

Бернлі з 18 очками перебуває на десятій позиції в турнірній таблиці чемпіонату Англії, поступаючись п'ятому рядку два пункти.

В останньому проведеному матчі "бордові" вдома поступилися Кристал Пелас (0:2), а до цього по черзі по 3:0 здолали в рідних стінах Вест Гем і в гостях Вотфорд.

Манчестер Сіті розташувався на третій позиції в турнірній таблиці чемпіонату Англії, і від першого місця вже відстає на 11 очок.

Містяни в минулому турі в гостях зіграли внічию з Ньюкаслом (2:2), а перед цим в Лізі чемпіонів розійшовся миром в рідних стінах з донецьким Шахтарем (1:1), що не завадило клубу гарантувати перше місце в групі.

В Україні матч покаже телеканал Setanta Sport. Початок о 22:10

Також трансляція буде доступною на нашому сайті.

Плеєр з'явиться незадовго до початку поєдинку.