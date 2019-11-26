Реал - ПСЖ: онлайн-трансляція матчу 5 туру Ліги чемпіонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.
Реал Мадрид прийматиме ПСЖ у 5 турі групи A Ліги чемпіонів.
Матч відбудеться 26 листопада, на Сантьяго Бернабеу.
Початок о 22:00 за київським часом.
Пряма трансляція на телеканалі Футбол 2.
Також онлайн матч Реал Мадрид - ПСЖ у прямому ефірі дивіться на нашому сайті.
Плеєр з трансляцією буде доступний у день гри за годину до початку.
У 4 турі Реал знищив Галатасарай (6:0), а ПСЖ мінімально переграв Брюгге (1:0). Французи вже забезпечили собі вихід у плей-оф Ліги чемпіонів, здобувши 4 перемоги. У Реала 7 очок і 2 сходинка в турнірній таблиці квартету A.