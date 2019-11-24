Аталанта - Динамо Загреб: онлайн-трансляція мату 5 туру Ліги чемпіонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Аталанта Руслана Маліновського прийматиме Динамо Загреб в 5 турі групи C Ліги чемпіонів.

Матч відбудеться 26 листопада, на стадіоні Джузеппе Меацца в Мілані.

Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція матчу Аталанта - Динамо Загреб онлайн на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у день гри за годину до початку.

У 4 турі Динамо зіграло внічию з Шахтарем (3:3), а Аталанта не змогла виграти в Манчестер Сіті (1:1). Шахтар після 4 матчів має у своєму активі 5 очок і ділить 2-3 місця з загребським Динамо. Манчестер Сіті впевнено лідирує у квартеті C, маючи 10 очок. У Аталанти Руслана Маліновського лише 1 очко в 4 матчах.

Нагадаємо, у 13 турі Серії А Аталанта зазнала поразки від Ювентуса (1:3).