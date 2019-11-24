Карпати - Олімпік: онлайн-трансляція 15 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Карпати зіграють з Олімпіком у матчі 15 туру Української Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться 24 листопада, на стадіоні Україна у Львові.

Початок о 14:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Уніан.

Також онлайн матч Карпати Львів - Олімпік Донецьк у прямому ефірі дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку гри.

У 14 турі Карпати вирвали нічию у Маріуполя (2:2), а Олімпік розписав мирову з Олександрією (0:0). У турнірній таблиці УПЛ Олімпік після 14 матчів має 15 очок і посідає 8 сходинку. Карпати з 11 очками на 10 сходинці.