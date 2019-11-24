 Деонтей Уайлдер – Луис Ортис. Видео трансляция | Бокс | Champion.com.ua
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Деонтей Вайлдер - Луїс Ортіс: онлайн-трансляція бою

Сьогодні 03:44 2956 0
Деонтей Вайлдер - Луїс Ортіс: онлайн-трансляція бою
#Вайлдер, #Ортіс

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер (41-0-1, 40 КО) і кубинець Луїс Ортіс (31-1, 26 КО) в ніч з 23-го на 24 листопада, на арені MGM Grand, у Лас-Вегасі, проведуть реванш.

Перший бій 3 березня 2018 року завершився достроковою перемогою американця, але на той момент це був дійсно найскладніший поєдинок у його кар'єрі. Після нього постійно з'являлися розмови про реванш.

Стежити за другим боєм між боксерами можна буде в прямому ефірі на нашому сайті. Початок - вранці 24 листопада, о 06:00.

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