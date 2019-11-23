Фламенгу - Рівер Плейт: онлайн-трансляція фіналу Кубку Лібертадорес. LIVE

Джерело - Чемпіон.
У фіналы Кубку Лібертадорес бразильський Фламенгу зіграє проти аргентинського Рівер Плейт.
Матч відбудеться 23 листопада, на Естадіо Мунаменталь в столиці Чилі Лімі.
Початок о 22:00 за київським часом.
Пряма трансляція матчу Фламенгу - Рівер Плейт онлайн на нашому сайті.
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