Динамо Київ - Маріуполь: онлайн-трансляція 15 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо прийматиме Маріуполь у 15 турі чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться 24 листопада, на НСК Олімпійський у Києві.

Початок о 17:00.

Пряма трансляція на телеканалі 2+2.

Також онлайн матч Динамо Київ - Маріуполь у прямому ефірі дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у день гри за годину до початку.

У 14 турі УПЛ Динамо програло в Харкові Шахтарю - 1:0 та опустилося на 4 сходинку в турнірній таблиці. Маріуполь у минулому турі зіграв унічию з Карпатами (2:2).

Нагадаємо, у матчі-відкритті 15 туру чемпіонату України Шахтар, завдяки хет-трику Мораеса, розгромив Львів (4:1).