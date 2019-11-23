Динамо Київ - Маріуполь: онлайн-трансляція 15 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.
Київське Динамо прийматиме Маріуполь у 15 турі чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги.
Матч відбудеться 24 листопада, на НСК Олімпійський у Києві.
Початок о 17:00.
Пряма трансляція на телеканалі 2+2.
Також онлайн матч Динамо Київ - Маріуполь у прямому ефірі дивіться на нашому сайті.
Плеєр з трансляцією буде доступний у день гри за годину до початку.
У 14 турі УПЛ Динамо програло в Харкові Шахтарю - 1:0 та опустилося на 4 сходинку в турнірній таблиці. Маріуполь у минулому турі зіграв унічию з Карпатами (2:2).
Нагадаємо, у матчі-відкритті 15 туру чемпіонату України Шахтар, завдяки хет-трику Мораеса, розгромив Львів (4:1).