Манчестер Сіті - Челсі: онлайн-трансляція 13 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.
Манчестер Сіті нашого Олександра Зінченка зіграє з Челсі у 13 турі Англійської Прем'єр-ліги.
Матч відбудеться 23 листопада, на Етіхад стедіум в Манчестері.
Початок о 19:30 за київським часом.
Пряма тррансляція на телеканалі Setanta Sports Ukraine.
Також дивіться онлайн матч Манчестер Сіті - Челсі у прямому ефірі на нашому сайті.
У 12 турі чемпіонату Англії Манчестер Сіті зазнав поразки від головного конкурента у боротьбі за титул - Ліверпуля (3:1), а Челсі вдома переміг Крістал Пелес (2:0).
У грі з аристократами містянам не допоможе українець Олександр Зінченко, який відновлюється після операції, а також травмовані - Лерой Сане та Бернарду Сілва.