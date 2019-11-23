Манчестер Сіті - Челсі: онлайн-трансляція 13 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті нашого Олександра Зінченка зіграє з Челсі у 13 турі Англійської Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться 23 листопада, на Етіхад стедіум в Манчестері.

Початок о 19:30 за київським часом.

Пряма тррансляція на телеканалі Setanta Sports Ukraine.

Також дивіться онлайн матч Манчестер Сіті - Челсі у прямому ефірі на нашому сайті.

У 12 турі чемпіонату Англії Манчестер Сіті зазнав поразки від головного конкурента у боротьбі за титул - Ліверпуля (3:1), а Челсі вдома переміг Крістал Пелес (2:0).

У грі з аристократами містянам не допоможе українець Олександр Зінченко, який відновлюється після операції, а також травмовані - Лерой Сане та Бернарду Сілва.