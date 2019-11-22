Вест Гем - Тоттенгем: онлайн-трансляція 13 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Вест Гем нашого Андрія Ярмоленка зіграє з Тоттенгемом у 13 турі Англійської Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться 23 листопада, на Олімпійському стадіоні в Лондоні.

Початок о 14:30 за київським часом.

Пряма тррансляція на телеканалі Setanta Sports Ukraine.

Також дивіться онлайн матч Вест Гем Юнайтед - Тоттенгем Хотспур у прямому ефірі на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у день гри за годину до початку.

У 12 турі АПЛ Вест Гем зазнав болючої поразки від Бернлі (3:0), а Тоттенгем зіграв унічию з Шеффілд Юнайтед (1:1).

Раніше повідомлялося, що Маурісіо Почеттіно покинув пост головного тренера шпор, де його замінив Жозе Моурінью.

Нагадаємо, гол Андрія Ярмоленка претендує на звання найкращого взяття воріт синьо-жовтих у відборі до Євро-2020.