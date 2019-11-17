Донбас - Краковія: онлайн-трансляція Континентального Кубку. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Донбас зіграє вирішальну гру півфінального раунду Континентального Кубку проти господарів - хокеїстів Краковії.

Матч відбудеться 17 листопада, о 20:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі XSPORT.

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Плеєр з трансляцією буде доступний за 15 хвилин до початку гри.

Нагадаємо, на півфінальному етапі 8 команд розбиті на дві групи, до суперфіналу виходять по 2 найкращі команди з кожного квартету. У першому матчі Донбас у овертаймі програв Німану з Гродно, а в другому - переміг казахстанський Бейбарис. Краковія на турнірі перемогла Бейбарис і поступилася Німану. Наразі українські хокеїсті з 4 очками посідають 2 сходинку в групі F. Тож у разі перемоги над Краковією, Донбас забезпечить собі участь у суперфіналі, який відбудеться 10-12 січня 2020 року. Зазначимо що Донбас влаштує перемога в овертаймі або в серії булітів.