Люксембург - Португалія: онлайн-трансляція кваліфікації Євро 2020. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Збірна Португалії зіграє проти збірної Люксембургу в матчі групи B відбіркового турніру Євро 2020.

Матч відбудеться 17 листопада, на стадіоні Жозі Бартель у Луксембурзі.

Початок о 16:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 2.

Дивіться також онлайн матч Люксембург - Португалія наживо на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку гри.

Для португальців матч з Люксембургом вкрай важливий. Щоб забезпечити 2 місце в групі, підопічних Сантуша влаштує лише перемога. Наразі збірна Португалії випереджає Сербію на 1 очко в турнірній таблиці. Збірна Сербії у паралельному матчі прийматиме збірну України, яка зазделегіть виграла боротьбу в групі та потрапила на чемпіонат Європи.

Напередодні збірна Бельгії у Санкт-Петербурзі розтрощила збірну Росії (1:4).