Люксембург - Португалія: онлайн-трансляція кваліфікації Євро 2020. LIVE

Джерело - Чемпіон.
Збірна Португалії зіграє проти збірної Люксембургу в матчі групи B відбіркового турніру Євро 2020.
Матч відбудеться 17 листопада, на стадіоні Жозі Бартель у Луксембурзі.
Початок о 16:00 за київським часом.
Пряма трансляція на телеканалі Футбол 2.
Дивіться також онлайн матч Люксембург - Португалія наживо на нашому сайті.
Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку гри.
Для португальців матч з Люксембургом вкрай важливий. Щоб забезпечити 2 місце в групі, підопічних Сантуша влаштує лише перемога. Наразі збірна Португалії випереджає Сербію на 1 очко в турнірній таблиці. Збірна Сербії у паралельному матчі прийматиме збірну України, яка зазделегіть виграла боротьбу в групі та потрапила на чемпіонат Європи.
Напередодні збірна Бельгії у Санкт-Петербурзі розтрощила збірну Росії (1:4).