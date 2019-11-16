Північна Ірландія - Нідерланди: онлайн-трансляція кваліфікації Євро 2020. LIVE

Джерело - Чемпіон.
У ключовому матчі відбору групи C до Євро 2020 збірна Північної Ірландії прийматиме збірну Нідерландів.
Матч відбудеться 16 листопада, у Белфасті на стадіоні Віндзор Парк.
Початок о 21:45 за київським часом.
Пряма трансляція на телеканалі Футбол 2.
Також онлайн матч Північна Ірландія - Нідерланди в прямому ефірі дивіться на нашому сайті.
Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку гри.
У збірної Нідерландів - 15 очок, у Північної Ірландії - 12. Команди зіграли по 6 матчів. Також 15 залікових пунктів мають футболісти Німеччини, які сьогодні прийматимуть збірну Білорусі.
Нагадаємо, збірна України зіграє проти збірної Сербії 17 листопада, у матчі кваліфікації Євро 2020.