Північна Ірландія - Нідерланди: онлайн-трансляція кваліфікації Євро 2020. LIVE

Джерело - Чемпіон.

У ключовому матчі відбору групи C до Євро 2020 збірна Північної Ірландії прийматиме збірну Нідерландів.

Матч відбудеться 16 листопада, у Белфасті на стадіоні Віндзор Парк.

Початок о 21:45 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 2.

Також онлайн матч Північна Ірландія - Нідерланди в прямому ефірі дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку гри.

У збірної Нідерландів - 15 очок, у Північної Ірландії - 12. Команди зіграли по 6 матчів. Також 15 залікових пунктів мають футболісти Німеччини, які сьогодні прийматимуть збірну Білорусі.

Нагадаємо, збірна України зіграє проти збірної Сербії 17 листопада, у матчі кваліфікації Євро 2020.