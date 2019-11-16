Донбас - Бейбарис Атирау: онлайн-трансляція Континентального Кубку. LIVE

Джерело - Чемпіон.
Хокеїсти Донбаса зіграють проти кахахстанського Бейбарис Атирау в 2 матчі півфінального раунду Континентального Кубку.
Матч відбудеться 16 листопада, початок о 15:00 за київським часом.
Пряма трансляція гри Донбас - Бейбарис Атирау ексклюзивно на нашому сайті.
Плеєр з трансляцією буде доступний за 15 хвилин до початку матчу.
Напередодні Донбас у овертаймі програв Німану, а Бейбарис Атирау поступився Кракову.
Нагадаємо, півфінальній раунд Континентального Кубку відбувається в польському Кракові.