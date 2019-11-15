Румунія - Швеція: онлайн-трансляція кваліфікації Євро 2020. LIVE

Джерело - Чемпіон.
Збірні Румунії і Швеції зіграють у матчі кваліфікаційного раунду групи F Євро 2020.
Матч відбудеться 15 листопада, на стадіона Арена Національ у Бухаресті.
Початок о 21:45 за київським часом.
Пряма трансляція на телеканалі Футбол 2.
Дивіться також онлайн матч Румунія - Швеція у прямому ефірі на нашому сайті.
Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку гри.
Румуни та шведи ведуть запеклу боротьбу за другу сходинку в групі, яка дозволить потрапити на фінальну частину чемпіонату Європи. Після 8 матчів у шведів 15 очок, у румун - 14. Виграла ж групу збірна Іспанії, яка зіграє з Мальтою.
Напередодні збірна України виграла у збірної Естонії у контрольному поєдинку. А вже 17 листопада, підопічні Шевченка зіграють матч-відбору Євро 2020 проти Сербії.