Німан Гродно - ХК Донбас: онлайн-трансляція Континентального Кубку. LIVE

Джерело - Чемпіон.

ХК Донбас матчем проти білоруського Німана розпочне півфінальний раунд Континентального Кубку, який проходить у Кракові (Польща).

Матч відбудеться 15 листопада. Початок о 15:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі XSPORT.

Також ексклюзивно дивіться онлайн матч Неман Гродно - Донбас у прямому ефірі на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за 10 хвилин до початку гри.

Нагадаємо, хокеїсти Донбаса виграли попередній раунд євротурніру, який проходив у Броварах.

У третьому (півфінальному) раунді Континентального Кубку беруть участь 8 команд, які розбиті на дві групи. До групи F, крім чемпіона України, потрапили - Німан (Білорусь), Краков (Польща) та Бейбарис Атерау (Казахстан). У квартеті E зіграють: Сеннерюске (Данія), Ноттінгем (Англія), Ам'єн (Франція), Ференцваррош (Угорщина). До фіналу виходять лише переможці груп.