Сербія - Люксембург: онлайн-трансляція кваліфікації Євро 2020. LIVE

Джерело - Чемпіон.
Збірна Сербії і збірна Люксембурга зіграють у матчі групи B кваліфікації Євро 2020/
Матч відбудеться 14 листопада, на стідіоні Райко Мітич у Белграді.
Початок о 21:45 за київським часом.
Пряма трансляція поєдинку Сербія - Люксембург на нашому сайті.
Нагадаємо, після перемоги над Португалією (2:1) підопічні Шевченка дострового виграли групу B кваліфікації Євро 2020 та пробилися у фінальний раунд чемпіонату Європи. Серби ведуть боротьбу за другу путівку на чемпіонат Європи. У команди з Балкан 10 очок після 6 матчів, у португальців 11.
Збірна України в цей ігровий день зіграє товариську гру зі збірною Естонії.
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