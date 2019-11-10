Генк - Гент: онлайн-трансляція матчу 15 туру чемпіонату Бельгії. LIVE

Джерело - Чемпіон.
Гент українського форварда Романа Яремчука у 15 турі чемпіонату Бельгії - Лізі Жюпіле зіграє проти Генка.
Матч відбудеться 10 листопада, на стадіоні Люмінус Арена у Генку.
Початок о 19:00 за київським часом.
Пряма трансляція на телеканалі Футбол 2.
Також онлайн матч Генк - Гент онлайн дивіться на нашому сайті.
Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку гри.
У турнірній таблиці Ліги Жюпіле команда Яремчука посідає 3 сходинку, Генк - 9.
Нагадаємо, фантастичний гол Яремчука допоміг Генту перемогти в Лізі Європи Вольфсбург (1:3).