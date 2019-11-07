Копенгаген - Динамо Київ: онлайн-трансляція 4 туру Ліги Європи. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо зіграє проти Копенгагена в 4-му турі Ліги Європи УЄФА.

Матч відбудеться 7 листопада, у Копенгагені на стадіоні Паркен.

Початок о 19:55 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1.

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У 3 турі Динамо та Копенгаген зіграли внічию у Києві (1:1). Після 3-х турів команди мають по 5 очок і ділять 1-2 сходинки в турнірній таблиці. Динамо в 13 турі УПЛ упевнено перемогло вдома ФК Львів (4:0), а Копенгаген у данській Суперлізі розгромив Сеннерйюск (3:0).