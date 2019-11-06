 Аталанта - Манчестер Сити смотреть онлайн матч - Лига чемпионов 6.11.2019 | Футбол | Champion.com.ua
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Аталанта - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція 4 туру Ліги чемпіонів. LIVE

Сьогодні 05:19 500 0
Аталанта - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція 4 туру Ліги чемпіонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.

У 4 турі Ліги чемпіонів Аталанта Руслана Маліновського прийматиме Манчестер Сіті Олександра Зінченка.

Матч у групі C відбудеться 6 листопада, на стадіоні Джузеппе Меацца (домашня арена Аталанти в Лізі чемпіонів - ред.) в Мілані.

Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1.

Також онлайн матч Аталанта - Манчестер Сіті дивіться в прямому ефірі на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку гри.

У 3 турі містяни вдома розгромили Маліновського і Ко (5:1), а сам українець забив дебютний гол за бергамців. В іншому матчі квартету C Шахтар на виїзді зіграє з Динамо Загреб.

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