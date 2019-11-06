Аталанта - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція 4 туру Ліги чемпіонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.
У 4 турі Ліги чемпіонів Аталанта Руслана Маліновського прийматиме Манчестер Сіті Олександра Зінченка.
Матч у групі C відбудеться 6 листопада, на стадіоні Джузеппе Меацца (домашня арена Аталанти в Лізі чемпіонів - ред.) в Мілані.
Початок о 22:00 за київським часом.
Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1.
Також онлайн матч Аталанта - Манчестер Сіті дивіться в прямому ефірі на нашому сайті.
Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку гри.
У 3 турі містяни вдома розгромили Маліновського і Ко (5:1), а сам українець забив дебютний гол за бергамців. В іншому матчі квартету C Шахтар на виїзді зіграє з Динамо Загреб.