Олександрія - Сент-Етьєн: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи. LIVE

Джерело - Чемпіон.
Олександрія зіграє з Сент-Етьєном у 4 турі групи I Ліги Європи.
Гра відбудеться 7 листопада, на стадіоні Арена Львів (домашній стадіон Олександрії у ЛЄ - ред.) у Львові.
Початок о 21:55 за київським часом.
Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1.
Також онлайн матч Олександрія - Сент-Етьєн у прямому ефірі дивіться на нашому сайті.
Плеєр з трасляцією буде доступний у день матчу за годину до початку.
У матчі 3-го туру у Франції команди розписали нічию (1:1). У групі I лідирують Вольфсбург і Гент, у який по 5 очок. Олександрія та Сент-Етьєн набрали по 2 очки й ділять 3-4 сходинки.
Київське Динамо в 4 турі ЛЄ на виїзді гратиме з Копенгагеном.