Зеніт - РБ Лейпциг: онлайн-трансляція 4 туру Ліги чемпіонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Російський Зеніт у 4 турі Ліги чемпіонів прийматиме німецький РБ Лейпциг.

Матч відбудеться 5 листопада, у Санкт-Петербурзі на стадіоні Газпром Арена.

Початок о 19:55 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 2.

Також дивіться онлайн матч Зеніт - РБ Лейпциг у прямому ефірі на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку гри.

У 3 турі Лейпциг вдома переміг Зеніт (2:1). РБ Лейпциг, з 6 очками, очолює турнірну таблицю групи G, російський клуб набрав 4 очки та посідає 2 сходинку в квартеті.

Нагадаємо, 6 дистопада Шахтар у Лізі чемпіонів зіграє з загребським Динамо.