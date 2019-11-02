Мій профіль
Світоліна - Барті: анонс і прогноз фіналу Підсумкового турніру WTA
Сьогодні 18:54 598
Сєргєй Ковальов - Сауль Альварес: онлайн-трансляція бою за титул WBO. LIVE
Сьогодні 20:05 128
Підсумковий турнір - WTA Finals Shenzhen: розклад матчів, результати, турнірна таблиця онлайн
Сьогодні 19:40 10696
Світоліна зіграє з Барті у фіналі Підсумкового турніру WTA
Сьогодні 17:04 1054
Світоліна - Барті: онлайн-трансляція фіналу Підсумкового турніру WTA. LIVE
Сьогодні 16:54 732
Шахтар здобув легку перемогу над Карпатами у 13 турі УПЛ
Сьогодні 15:53 527
Світоліна вийшла в фінал Підсумкового турніру WTA
Сьогодні 14:36 3437 1
Світоліна програла перший сет на Підсумковому турнірі
Сьогодні 13:43 967
Світоліна серед когорти найвидатніших тенісисток в історії
Сьогодні 11:08 1868
Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
Сьогодні 08:25 50703
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:18 Футбол Гол Ігнатенка допоміг Ференцварошу Реброва здобути очки в чемпіонаті Угорщини 51
20:05 Пряма трансляція Сєргєй Ковальов - Сауль Альварес: онлайн-трансляція бою за титул WBO. LIVE 128
19:53 Теніс Світоліна - Бенчич. Огляд матчу 139
19:40 Теніс Підсумковий турнір - WTA Finals Shenzhen: розклад матчів, результати, турнірна таблиця онлайн 10696
19:40 Футбол Мюллер провів 500-й матч за Баварію 127
19:27 Футбол Леванте сенсаційно перемогло Барселону, Валенсія здолала Еспаньйол у 12 турі Ла-Ліги 206
19:18 Футбол Ворскла - Десна 0:1. Огляд матчу 134
18:55 Футбол Ліверпуль вирвав перемогу в Астон Вілли, Ман Сіті відігрався в Саутгемптона. Результати 11 туру АПЛ 680
18:54 Теніс Світоліна - Барті: анонс і прогноз фіналу Підсумкового турніру WTA 598
18:40 Футбол Айнтрахт розгромив Баварію, Лейпциг забив 8 голів Майнцу. Результати 10 туру Бундесліги 222
18:18 Футбол Рома у меншості здолала Наполі в 11 турі Серії А 255
17:50 Бокс Бій Постола і Раміреса може відбутися в Китаї 394
17:23 Футбол Карпати - Шахтар 0:3. Огляд матчу 312
17:04 Теніс Світоліна зіграє з Барті у фіналі Підсумкового турніру WTA 1054
16:58 Пряма трансляція Вест Гем - Ньюкасл: онлайн-трансляція 11 туру АПЛ. LIVE 1484
16:58 Пряма трансляція Астон Вілла - Ліверпуль: онлайн-трансляція 11 туру АПЛ. LIVE 3508
16:54 Пряма трансляція Світоліна - Барті: онлайн-трансляція фіналу Підсумкового турніру WTA. LIVE 732
16:43 Футбол Ярмоленко вийде в основі Вест Гема на матч з Ньюкаслом 246
16:34 Теніс Світоліна: У фіналі я залишу все на корті заради перемоги 486
16:23 Футбол Манчестер Юнайтед сенсаційно програв Борнмуту в 11 турі АПЛ 401
16:12 Баскетбол Хімік здійснив камбек у матчі з Миколаєвом у Суперлізі 184
16:03 Футбол Валенсія здобула вольову перемогу над Еспаньйолом у 12 турі Ла-Ліги 319
15:59 Пряма трансляція Барті - Плішкова: онлайн трансляція півфіналу Підсумкового турніру WTA. LIVE 2493
15:58 Футбол Десна на виїзді перемогла Ворсклу у 13 турі УПЛ 457
15:53 Футбол Шахтар здобув легку перемогу над Карпатами у 13 турі УПЛ 527

Сєргєй Ковальов - Сауль Альварес: онлайн-трансляція бою за титул WBO. LIVE

Сьогодні 20:05 128 0
Сєргєй Ковальов - Сауль Альварес: онлайн-трансляція бою за титул WBO. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Мексиканець Сауль Альварес (52-1-2, 35 КО) зустрінеться у бою за титул чемпіона світу в напівлегкій вазі (до 79,4 кг) з росіянином Сєргєєм Ковальовим (34-3-1, 29 КО).

Бій відбудеься у ніч з 2 на 3 листопада на арені MGM Grand у Лас-Вегасі.

Орієнтовний початок бою - не раніше 5:00 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію бою Ковальов - Альварес онлайн на нашому сайті.

Букмекери впевнені у перемозі мексиканця. Коефіцієнт на перемогу Альвареса - 1,23. Перемога Ковальова - 4.1.

Коментарі ()