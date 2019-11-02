Джерело - Чемпіон.

Мексиканець Сауль Альварес (52-1-2, 35 КО) зустрінеться у бою за титул чемпіона світу в напівлегкій вазі (до 79,4 кг) з росіянином Сєргєєм Ковальовим (34-3-1, 29 КО).

Бій відбудеься у ніч з 2 на 3 листопада на арені MGM Grand у Лас-Вегасі.

Орієнтовний початок бою - не раніше 5:00 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію бою Ковальов - Альварес онлайн на нашому сайті.

Букмекери впевнені у перемозі мексиканця. Коефіцієнт на перемогу Альвареса - 1,23. Перемога Ковальова - 4.1.