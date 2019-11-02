Астон Вілла - Ліверпуль: онлайн-трансляція 11 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Ліверпуль в 11 турі Англійської Прем'єр-ліги гостюватиме у Астон Вілли.

Матч відбудеться 2 листопада, на стадіоні Вілла Парк у Бірмінгемі.

Початок о 17:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку Астон Вілла - Ліверпуль онлайн на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку гри.

У 10 турі мерсисайдці здобули вольову перемогу над Тоттенгемом (2:1), а Астон Вілла зазнала розгромної поразки від Манчестер Сіті (3:0).

Нагадаємо, у матчі Кубку англійської ліги Ліверпуль і Арсенал влаштували справжню гольову феєрію.