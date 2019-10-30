Плішкова - Андреєску: онлайн-трансляція Підсумкового турніру 2019 WTA Finals Shenzhen. LIVE

Джерело - Чемпіон.

У 2 турі Пурпурової групи Підсумкового турніру WTA 2019 Кароліна Плішкова зіграє проти Бьянки Андреєску.

Матч заплановано на 30 жовтня. Початок не раніше 14:00. Тенісистки вийдуть на корт після гри Світоліна - Халеп.

Дивіться пряму трансляцію поєдинку Плішкова - Андреєску онлайн на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за 15 хвилин до початку гри.

У 1 турі Плішкова програла нашій Еліні Світоліній у двох сетах, а Андреєску поступилася Симоні Халеп у трисетовому матчі.

Нагадаємо, Світоліна очолює Пурпурову групу після 1 туру.