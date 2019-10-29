Барселона - Вальядолід: онлайн-трансляція 11 туру чемпіонату Іспанії. LIVE

Відеотрансляція матчу 11 туру Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.

Барселона зіграє проти Вальядоліда в 11 турі чемпіона Іспанії.

Матч відбудеться сьогодні, 29 жовтня.

Початок о 22:15 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 2.

Дивіться онлайн матч Барселона - Вальядолід у прямому ефірі на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку гри.

Нагадаємо, матч 10 туру чемпіонату Іспанії Барселона - Реал було перенесено на 18 грудня через заворушення в Каталонії.

Вальядолід, за який грає наш Андрій Лунін, у 10 турі впевнено переміг Ейбар (2:0), а Барселона у 9 турі розгромила все той же Ейбар (0:3).

Каталонці з 19 очками посідають 2 сходинку в турнірній таблиці, маючи гру в запасі, а Вальядолід, маючи 14 очок, розташувався на 8 місці.