Барселона - Вальядолід: онлайн-трансляція 11 туру чемпіонату Іспанії. LIVE

Джерело - Чемпіон.
Барселона зіграє проти Вальядоліда в 11 турі чемпіона Іспанії.
Матч відбудеться сьогодні, 29 жовтня.
Початок о 22:15 за київським часом.
Пряма трансляція на телеканалі Футбол 2.
Дивіться онлайн матч Барселона - Вальядолід у прямому ефірі на нашому сайті.
Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку гри.
Нагадаємо, матч 10 туру чемпіонату Іспанії Барселона - Реал було перенесено на 18 грудня через заворушення в Каталонії.
Вальядолід, за який грає наш Андрій Лунін, у 10 турі впевнено переміг Ейбар (2:0), а Барселона у 9 турі розгромила все той же Ейбар (0:3).
Каталонці з 19 очками посідають 2 сходинку в турнірній таблиці, маючи гру в запасі, а Вальядолід, маючи 14 очок, розташувався на 8 місці.