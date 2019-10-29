Квітова - Бенчич: онлайн-трансляція Підсумкового турніру WTA Finals Shenzhen. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Петра Квітова та Белінда Бенчич зіграють в 2 турі Червоної групи Підсумкового турніру - 2019 WTA Finals Shenzhen.

Гру заплановано на 29 жовтня.

Орієнтовний початок - не раніше 14:00 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію Петра Квітова - Белінда Бенчич онлайн на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією з'явиться за 15 хвилин до початку матчу.

В очних протистояннях між швейцаркою та чешкою відчутна перевага на боці Петри - 4:1.

У 1 турі Квітова поступилася Осаці (6:7 (1), 6:4, 4:6), а Бенчич зазнала поразки від Барті (7:5, 1:6, 2:6).

Нагадаємо, у Пурпуровій групі українка Еліна Світоліна впевнено перемогла Кароліну Плішкову (7:6 (12), 6:4) й очолила квартет, а Симона Халеп здобула вольову перемогу над Андреєску (3:6, 7:6 (6), 6:3).