Барті - Бертенс: онлайн-трансляція Підсумкового турніру WTA Finals Shenzhen. LIVE

Джерело - Чемпіон.

У 2 турі Червоної групи Підсумкового турніру - 2019 WTA Finals Shenzhen Ешлі Барті (1) зіграє проти Кікі Бертенс (9), яка замінила травмовану Наомі Осаку.

Матч відбудеться сьогодні, 29 жовтня.

Орієнтовний початок о 12:30 за київським часом.

Пряма трансляція матчу Ешлі Барті - Кікі Бертенс онлайн на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за 15 хвилин до початку гри.

У 1 турі в Червоній групі Барті розгромила Белінду Бенчич (5:7, 6:1, 6:2), а Осака перемогла Петру Квітову (7:6 (1), 4:6, 6:4).

Нагадаємо, у Пурпуровій групі Еліна Світоліна в 2 сетах упевнено перемогла Кароліну Плішкову (7:6 (12), 6:4), а Симона Халеп здолала Бьянку Андреєску (3:6, 7:6 (6), 6:3). Українка очолили свою групу після першого ігрового дня.

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Турнірна таблиця та розклад матчів Підсумкового турніру за посиланням.